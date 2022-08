Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Weiterer Diebstahl von rotem Mazda CX 5 in Waldau: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Nachdem am gestrigen Morgen der Diebstahl eines roten Mazda CX 5 bei der Polizei angezeigt worden war (wie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5294753 berichtet), meldete sich am Donnerstagnachmittag ein weiterer Besitzer eines roten Mazda CX 5 aus Kassel-Waldau, dessen Fahrzeug ebenfalls gestohlen wurde. Höchstwahrscheinlich gehen beide Autodiebstähle auf das Konto derselben unbekannten Täter. Der zweite Mazda SUV mit dem amtlichen Kennzeichen KS-AT 2918 war nach bisherigen Erkenntnissen am gestrigen Donnerstag in der Zeit zwischen 7:00 und 7:30 Uhr von einem Parkplatz in der Görlitzer Straße, Ecke Waldemar-Petersen-Straße, gestohlen worden. Die Ermittlungen, ob die Autodiebe die "Keyless go" Technik für ihre Zwecke nutzten, dauern an. Die eingeleitete Fahndung brachte bisher keine Hinweise auf den Verbleib des vier Jahre alten Pkw im Wert von 20.000 Euro.

Die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo ermitteln in beiden Fällen und suchen Zeugen. Wer Hinweise zu den Diebstählen geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell