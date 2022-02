Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kollision zweier Radfahrer beim Überholen - Radfahrerin ohne Helm verletzt

Schwerte (ots)

Am Freitag, 25.02.2022, gegen 14 Uhr, befuhr ein 17jähriger Fahrradfahrer den linken Radweg der Bethunestraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Vor der Ruhrbrücke setzte der junge Mann zum Überholen einer auf ihrem Pedelec fahrenden 58jährigen Ruhrstädterin an. Während des Überholens kollidierten aus bislang ungeklärter Ursache die Zweiradfahrer. Die Schwerterin, die ohne Helm fuhr, kam zu Fall und verletzte sich dabei auch leicht am Kopf. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht.

