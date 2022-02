Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Diebstahlsserie aufgeklärt: Tatverdächtiger (40) festgenommen, Untersuchungshaft angeordnet

Werne (ots)

Intensive Ermittlungen der Polizei im Kreis Unna haben am Mittwochmorgen (23.02.2022) zur Festnahme eines 40-Jährigen geführt. Der Mann ist dringend tatverdächtig, in den vergangenen Wochen für mehrere Eigentumsdelikte in Werne verantwortlich gewesen zu sein - unter anderem für zwei Kfz-Diebstähle.

Auf Beschluss des Amtsgerichts Dortmund hat die Polizei die Wohnung des Werners durchsucht und Beweismaterial sichergestellt. Er zeigte sich geständig. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde der Beschuldigte, der in der Vergangenheit schon wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist, einem Richter am Amtsgericht Dortmund vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Der 40-Jährige befindet sich bereits in einer Justizvollzugsanstalt.

