Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Fahrer fuhr geradeaus über Kreisverkehr und verletzte sich

Kamen (ots)

Bei einen Verkehrsunfall in der Nacht zu Donnerstag verletzte sich der unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer so schwer, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Gegen 1.30 Uhr fuhr ein 23-jähriger Lünener auf der Germaniastraße in Richtung Kreisverkehr Robert-Koch-Straße/Händelstraße. Hier verlor er die Kontrolle über seien PKW und fuhr geradeaus über den Kreisverkehr hinweg. Das Fahrzeug wurde hierbei stark beschädigt und kam im Bereich der Fußgängerfurt der Händelstraße zum Stehen. Ein hinzukommender Zeuge kam dem Fahrer, der einen mitgenommen Eindruck machte, zur Hilfe und verständigte die Rettungskräfte.

Der Unfallverursacher machte an der Unfallstelle widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang und der Art seiner Beteiligung. Auf Grund von weiteren Zeugenaussagen dürfte sich der Unfall nach jetzigen Ermittlungsstand wie hier geschildert ereignet haben.

Der Fahrer musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Da bei ihm Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde eine Blutprobe entnommen. An dem PKW entstand Totalschaden.

