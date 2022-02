Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Sachbeschädigungen durch Feuer - unbekannte Täter setzten Mülltonnen in Brand

Unna (ots)

In der Nacht zu Freitag (18.02.2022) haben unbekannte Täter an zwei Tatorten in Königsborn Mülltonnen in Brand gesetzt.

Gegen 2.25 Uhr wurde der Brand von drei Abfallbehältern an der Fliederstraße festgestellt. Durch das Feuer wurden die Behältnisse zerstört und eine Wand aus Glasbausteinen beschädigt.

Zu einem weiteren Mülltonnenbrand mussten Feuerwehr und Polizei gegen 4.35 Uhr ausrücken. Auch an der Heinrichstraße waren vier Müllbehälter in Brand gesetzt worden. Zwei davon wurden vollständig zerstört.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise bitte an die Wache in Unna unter den Rufnummern 02303 921 3120 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell