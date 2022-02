Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Polizei aktuell nicht über den Notruf 110 erreichbar

Kreis Unna (ots)

Die Polizei im Kreis Unna ist aktuell aufgrund einer technischen Störung nicht über den Notruf 110 zu erreichen. In einem Notfall können sich die Bürgerinnen und Bürger an die Feuerwehr unter 112 oder direkt an die Polizeiwachen wenden: Unna 023039213120 Kamen 023079213220 Schwerte 023049213320 Werne 023899213420

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell