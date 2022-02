Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Einladung zum Pressetermin: Vorstellung der Kriminalstatistik 2021 für den Kreis Unna (ohne Lünen)

Die Kreispolizeibehörde Unna stellt am Montag (21.02.2022) die Kriminalstatistik 2021 für den Kreis Unna (ohne Lünen) vor. Behördenleiter Mario Löhr wird gemeinsam mit dem Abteilungsleiter Polizei, Leitender Polizeidirektor Torsten Juds, und dem Leiter der Direktion Kriminalität, Kriminaldirektor Christoph Strickmann, die Kriminalitätsentwicklung im Rahmen einer Pressekonferenz erläutern. Dazu laden wir die Presse herzlich ein.

Wann: Montag (21.02.2022), 11 Uhr

Wo: Kreispolizeibehörde Unna, Obere Husemannstraße 14, 59423 Unna

Aus organisatorischen und hygeniekonzeptionellen Gründen sind vorherige Anmeldungen der Medienvertreterinnen und Medienvertreter telefonisch oder per E-Mail bei der Pressestelle bis Freitag (18.02.2022), 13.00 Uhr, zwingend erforderlich.

In den Räumen der Kreispolizeibehörde Unna gelten die 3G-Regel sowie die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Schutzmaske. Um die Anzahl der Teilnehmer aufgrund der pandemischen Lage auf ein erforderliches Minimum zu reduzieren, bittet die Pressestelle um maximal eine teilnehmende Person pro angemeldeter Redaktion. Angemeldete Journalistinnen und Journalisten wenden sich bitte am Veranstaltungstag an den Service Point der Wache Unna, wo sie von einem Verantwortlichen der Pressestelle abgeholt werden.

