Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Widerstand nach Sachbeschädigung und Körperverletzung

Speyer (ots)

Am Samstagmorgen gegen 08.30 Uhr wird die Polizei Speyer über eine körperliche Auseinandersetzung vor einem Hotel in Speyer informiert. Der 43-jährige augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Beschuldigte befand sich zunächst vor dem dortigen Seiteneingang, um eine Zigarette zu rauchen, als ein weiterer Hotelgast nach draußen kam. Der Beschuldigte schlug dem 49-jährigen Geschädigten unvermittelt mehrfach gegen den Kopf, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Weiterhin hatte er den Fernseher in seinem genutzten Hotelzimmer, in welchem auch mitgeführte Betäubungsmittel aufgefunden wurden, beschädigt. Als die Identität des Beschuldigten festgestellt werden sollte, trat er nach einem Polizeibeamten, versuchte ihn außerdem zu schlagen und ihm in den Schritt zu greifen. Verletzt wurde der Beamte nicht. Da sich der Beschuldigte weiterhin aggressiv verhielt und die eingesetzten Beamten bedrohte und beleidigte, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

