Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte setzen zwei Pkw in Bad Wilhelmshöhe in Brand: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

In der Nacht zum heutigen Freitag kam es in der Johanna-Vogt-Straße, Ecke Amalie-Wündisch-Straße, in Kassel zum Brand von zwei geparkten Pkw. Ein Anwohner war gegen 3:40 Uhr auf das Feuer aufmerksam geworden und hatte Feuerwehr und Polizei alarmiert. Ein blauer Renault Magane und ein silberner Opel Astra waren durch den Brand im Heckbereich völlig zerstört worden. Personen wurden nicht verletzt. Insgesamt wird der Sachschaden auf einen Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. Nach den ersten Ermittlungen der in der Nacht am Brandort eingesetzten Streife des Kriminaldauerdienstes deutet vieles auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin. Eine noch in der Nacht eingeleitete Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern verlief ohne Erfolg.

Nun bittet die Kasseler Kripo Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand in Bad Wilhelmshöhe gemacht haben und Hinweise auf die mutmaßlichen Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell