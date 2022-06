Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.06.2022

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Ilsfeld: Einbruch in Firma und Tresor aufgeflext

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in eine Firma in der Riegelbachstraße in Ilsfeld eingebrochen. Nachdem ein Fenster aufgehebelt worden war, gelangten die Einbrecher in das Gebäude. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und flexten einen Tresor auf. Was genau gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, bittet um Hinweise, die zur Klärung des Einbruchs beitragen können.

Main-Tauber-Kreis

Tauberbischofsheim: Hecke in Brand geraten

Am Samstagmittag, gegen 12.15 Uhr, geriet aus noch unbekannter Ursache eine sechs Meter lange Hecke in der Römerstraße in Tauberbischofsheim in Brand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf ein Wohnhaus verhindern. Neben der Hecke wurden auch ein Drahtzaun sowie ein Sichtschutz aus Holz beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 5 000 Euro beziffert. Zwei 78 und 79 Jahre alte Anwohner wurden vorsorglich im Krankenhaus behandelt, da sie Rauchgase eingeatmet hatten.

Lauda-Königshofen: Betrunkener verletzt eine Polizeibeamtin und drei Polizeibeamte

Ein 28-jähriger Peugeotfahrer war am Samstagabend, gegen 19.45 Uhr, auf der Balbachtalstraße bei Oberbalbach unterwegs. Vermutlich infolge seiner starken Alkoholisierung, ein erster Test ergab einen Wert von 3,5 Promille, kam der Mann von der Straße ab und in einem Graben zum Stehen. Als ein 24-jähriger Autofahrer hinzukam und dem Verunglückten Hilfe anbot, reagierte dieser sofort aggressiv. Er schlug unter anderem gegen die Beifahrertüre des Fahrzeuges des 24-Jährigen. Laut ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden an der Türe auf ca. 1 000 Euro. Nach seinem aggressivem Verhalten flüchtete der Verunglückte zu Fuß in ein Rapsfeld. Zwei Streifen des Polizeireviers Tauberbischofsheim fahndeten nach dem Flüchtigen und konnten ihn schließlich in der Nähe des Unfallortes in dem Rapsfeld entdecken. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen rastete der 28-Jährige vollkommen aus und griff drei Beamte sowie eine Beamtin an. Diese wurden dabei so schwer verletzt, dass sie vorübergehend nicht mehr dienstfähig sind. Der renitente Mann, der in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, musste seinen Führerschein abgeben und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Hohenlohekreis

Krautheim: Motocross-Fahrer verletzt Mann und flüchtet

Am Samstagmittag, gegen 13.45 Uhr, war ein 31-Jähriger mit Arbeiten in einem Waldstück zwischen Klepsau und Altkrautheim beschäftigt. Nachdem er auf einem Waldweg auf zwei Motocross-Fahrer aufmerksam wurde, die diesen verbotener Weise benutzten, wollte er die Krad-Fahrer zur Rede stellen. Während einer der Krad-Lenker an dem 31-Jährigen vorbeifuhr, wurde er von dem Zweiten erfasst und dabei leicht verletzt. Dabei handelte es sich um einen jungen Mann, ca. 190 cm groß, der einen schwarzen Helm sowie schwarze Kradkleidung trug. Sein Motorrad hatte eine dunkle Lackierung. Sowohl er als auch der zweite Fahrer, der mit einer hellen Motocrossmaschine unterwegs war und einen neon-/schwarzfarbenen Helm trug, flüchteten nach dem Vorfall mit ihren Maschinen in Richtung Klepsau. Die Polizei in Künzelsau, Telefon 07940 9400, sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Motocrossfahrern geben können.

Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet

Am Samstag, zwischen 07.25 Uhr und 16.10 Uhr, stellte ein 85-Jähriger seinen Opel Mokka auf dem Musterplatz in Buchen ab. Als er zu seinem Auto zurückkam, musste er feststellen, dass zwischenzeitlich ein Unbekannter die Beifahrerseite des Opel beschädigt und Unfallflucht begangen hatte. Vermutlich wurde ein anderes Fahrzeug ein- oder ausgeparkt und verursachte dabei den Schaden in Höhe von ca. 2 000 Euro. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen erbittet das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040.

Osterburken: Zu schnell in Kurve - Unfall

Ein 30-jähriger BMW-Fahrer war am Samstagmittag, gegen 13.50 Uhr, auf der Autobahn 81 in Richtung Würzburg unterwegs. Als er die Autobahn an der Ausfahrt Osterburken verlassen wollte, kam er aufgrund seiner zu hohen Fahrgeschwindigkeit nach links von der Straße ab. Er prallte gegen ein Verkehrszeichen, überquerte anschließend eine Grünfläche und stieß dann noch gegen die Leitplanken. Während der Fahrer sowie seine Beifahrerin unverletzt blieben, erlitt eine 28-jährige Mitfahrerin so schwere Verletzungen, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. An dem BMW sowie an Verkehrseinrichtungen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10 000 Euro.

Werner Lösch

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell