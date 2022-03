Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach, Lkrs. RW) Busfahrer wird beschimpft und bespuckt

Lauterbach (ots)

Ein Busfahrer ist am Dienstag und Mittwoch von einem Fahrgast beschimpft und sogar bespuckt worden. Dieser war von dem Fahrer wegen einer fehlenden Mund-/Nasenmaske beanstandet worden. Bereits am Dienstagmorgen kam es in der Linie 7484 zu einer Auseinandersetzung deswegen. Als der Busfahrer am Mittwochnachmittag gegen 13.45 Uhr in Albert-Gold-Straße an der Haltestelle "Seniorenresidenz" kam, wollte auch der Unbekannte wieder ohne Mund-/Nasen-Abdeckung den Bus betreten. Als er aufgefordert wurde, den Bus zu verlassen, bespuckte er den Fahrer durch das geöffnete Seitenfenster. Die Identität des renitenten Fahrgastes, der wenig Deutsch sprach, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

