Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan, Lkrs. RW) Unfall beim Abbiegen - Polizei behält Führerschein ein

Dornhan (ots)

Beim Wagnerplatz ist am Mittwochnachmittag eine Autofahrerin mit einem Fahrer eines Kleinkraftrades zusammengestoßen. Eine 63-jährige VW-Golf-Fahrerin kam gegen 15.30 Uhr von der Rottweiler Straße und wollte links ab in den Mühlweg einbiegen. Gerade in diesem Moment wurde sie aber von einem 58-jährigen Moped-Fahrer überholt, der das Auto streifte. Bei dem Unfall wurde sowohl das Auto der Frau, als auch das Zweirad leicht beschädigt. Bei der Aufnahme des Unfallprotokolls bemerkten die Polizeibeamten allerdings Alkoholgeruch bei der Autofahrerin. Sie veranlassten deswegen daraufhin ein Blutprobe in einem Krankenhaus. Der Führerschein der Frau wurde in Verwahrung genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell