Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) E-Scooter-Fahrerin bei Unfall verletzt (23.03.2022)

Singen (ots)

Verletzungen hat eine E-Scooter-Fahrerin bei einem Unfall am Mittwochabend an der Kreuzung Bruderhofstraße und Feldbergstraße erlitten. Eine 18-Jährige fuhr mit einem E-Scooter auf dem Radweg der Bruderhofstraße in Richtung Feldbergstraße. Eine 29 Jahre alte Frau war mit einem Opel auf dem Waldweg in Richtung Feldbergstraße unterwegs. Auf der Kreuzung zur Bruderhofstraße bog die 29-Jährige nach rechts ab und stieß dabei mit der Scooter-Fahrerin zusammen, die die Bruderhofstraße auf Höhe der dortigen Verkehrsinsel überquerte. Durch den Sturz verletzte sich die 18-Jährige. Ein Krankenwagen brachte sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Am Opel entstand lediglich geringer Sachschaden.

