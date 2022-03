Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) Grünschnitt gerät in Brand (24.03.2022)

Mühlhausen-Ehingen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag ist die Feuerwehr Mühlhausen mit einem Großaufgebot zu einem angeblichen Flächenbrand in die Ehinger Straße ausgerückt. Die um 1.40 Uhr mit zwei Fahrzeugen und 30 Mann ausgerückte Wehr stellte vor Ort fest, dass ein an einem Feldweg abgeladener Grünschnitthaufen in Brand geraten war und löschte diesen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar.

