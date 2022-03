Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Geparktes Auto angefahren und geflüchtet (23.03.2022)

Tuttlingen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Unbekannter am Mittwochmorgen, zwischen 8 Uhr und 09.30 Uhr, auf der Gerberstraße. Der Unbekannte fuhr an einem in der Gerberstraße auf Höhe des Gebäudes Nr. 3 am Fahrbahnrand geparkten blauen Toyota Yaris den linken Außenspiegel ab und streifte den linken hinteren Kotflügel. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern flüchtete der Verursacher. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

