Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Hakenkreuzschmierereien an Vereinsgebäuden

Duisburg (ots)

Der Pächter eines Vereinsgeländes am Honnenpfad hat am Sonntagvormittag (23. Januar, 11 Uhr) die Polizei alarmiert, weil Unbekannte in der Nacht Wände mit Graffitis beschmiert und in den Toilettenanlagen randaliert haben. Die eingesetzten Beamten zählten etwa 25 Hakenkreuzschmierereien und der Schriftzug "Ausländer raus" an sämtlichen Gebäudewänden. Zudem zerstörten die Täter in den Herren- und Damen-WC sämtliche Waschbecken, Spiegel und Toiletten. Der Staatsschutz der Polizei Duisburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

