POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Ein Leichtverletzter und Sachschaden bei Auffahrunfall (23.03.2022)

VS-Schwenningen (ots)

Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, zu dem es am Mittwochmorgen gegen 11 Uhr auf der Villinger Straße gekommen ist. Eine 44-jährige Opelfahrerin war auf der Villinger Straße unterwegs, erkannte einen vor ihr verkehrsbedingt haltenden VW Touran eines 42-jährigen Taxifahrers zu spät und fuhr in das Heck des Taxis. Der 41-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Ein auf der Rückbank mitfahrender Fahrgast blieb unverletzt.

