Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Polizei sucht jungen Fahrer nach Unfallflucht

Hünxe (ots)

Ein Autofahrer ist auf dem Hunsdorfer Weg über einen Kinderroller gefahren und geflüchtet.

Der achtjährige Junge, der mit dem Roller gefahren war, stürzte am Donnerstag gegen 18.15 Uhr. Er brachte sich am Straßenrand in Sicherheit und sah, wie ein Auto über seinen Roller fuhr, das Richtung Fasanenweg unterwegs war. Der Autofahrer prüfte nur, ob an seinem Fahrzeug alles in Ordnung ist und flüchtete. Am Roller entstand Sachschaden.

Die Polizei sucht den Fahrer: einen jungen Mann mit Cap, der vermutlich einen blauen Mercedes oder BMW steuerte. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer und dem Verkehrsunfall geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 02858 / 91810-0 bei der Polizei Hünxe melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell