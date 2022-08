Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach nächtlichem Einbruch in Kassel: Ortung führt zu gestohlenem Handy und Festnahme in Homberg

Kassel (ots)

Kassel/ Homberg (Efze):

Nachdem ein zunächst unbekannter Täter in der vergangenen Nacht durch die offene Balkontür in eine Wohnung in Kassel-Wehlheiden eingestiegen war und ein Handy gestohlen hatte, führte die Ortung des Mobiltelefons am heutigen Morgen zur Festnahme eines 26-jährigen Tatverdächtigen in Homberg (Efze). Neben dem gestohlenen Handy fanden die Beamten der Polizeistation Homberg bei dem Festgenommenen zusätzliches Diebesgut, das aus mindestens einem weiteren Einbruch in der vergangenen Nacht in Kassel stammt. Der in Homberg wohnende 26-Jährige wird aktuell einem Haftrichter in Kassel vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheidet.

Ereignet hatte sich der Einbruch in der Franz-Treller-Straße in Kassel im Laufe der vergangenen Nacht. Über ein 1,50 Meter hohes Geländer war der Täter auf den Balkon geklettert und dann durch die geöffnete Tür in die Hochparterrewohnung eingestiegen. Dort begab er sich auf Beutezug, während der Bewohner schlief. Am heutigen Morgen stellte der 29-jährige Kasseler dann den Diebstahl seines Iphones und einer Bluetooth Box aus der Wohnung fest. Nachdem er das gestohlene Handy im Bereich Homberg orten konnte, alarmierte er gegen 7:20 Uhr die Polizei. Die bis auf wenige Meter genauen Standortmeldungen des Diebstahlsopfers führten die Streife der Polizeistation Homberg schließlich in die Waßmuthshäuser Straße, wo für den 26-Jährigen, der zu Fuß unterwegs war, nur zehn Minuten später die Handschellen klickten. Neben dem gestohlenen Iphone fanden die Beamten zahlreiche weitere Mobiltelefone, ein Ipad, Bankkarten und Bargeld in seinen Taschen. Die Zuordnung der sichergestellten Gegenstände dauert noch an. Der 26-Jährige muss sich nun wegen zweifachen Wohnungseinbruchdiebstahls verantworten. Außerdem wird bei den weiteren Ermittlungen des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo nun geprüft, ob er für andere Einbrüche in Kassel als Täter in Frage kommt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell