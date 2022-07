Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Dieselstraße

11.07.2022, 00.15 Uhr

In der Nacht zu Montag kam es auf der Dieselstraße Ecke Käthe-Paulus-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 24-jährigen Jaguar-Fahrerin und einem 18 Jahre alten Motorradfahrer. Der Zweiradfahrer wurde schwer verletzt, an den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Am Montag kurz nach Mitternacht befuhr die 24-Jährige mit ihrem Jaguar die Dieselstraße aus Vorsfelde kommend in Richtung Wolfsburg. Der 18-Jährige war zeitgleich mit seinem Leichtkraftrad auf der Dieselstraße in Richtung Vorsfelde unterwegs. In Höhe der Käthe-Paulus-Straße wollte die Pkw-Fahrerin nach links abbiegen. Dabei unterschätzte sie nach bisherigen Ermittlungen die Geschwindigkeit des Zweirades und kollidierte beim Abbiegen mit dem 18-Jährigen. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren werden. Die 24-Jährige erlitt einen leichten Schock.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell