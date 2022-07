POL-WOB: Zeugen gesucht - Unbekannte entwenden Yamaha Motorrad

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Landesstraße 641, Höhe Kißleberfeld 07.07.2022, 15.25 Uhr Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 641, Höhe Kißleberfeld, wurde eine 43-jährige Peugeot-Fahrerin schwer verletzt, als sie aus bisher unbekannter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. An dem Pkw sowie an einem Geländer und Betonsockel entstand erheblicher Schaden. Nach bisherigen ...

