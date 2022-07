Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 43-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Landesstraße 641, Höhe Kißleberfeld 07.07.2022, 15.25 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 641, Höhe Kißleberfeld, wurde eine 43-jährige Peugeot-Fahrerin schwer verletzt, als sie aus bisher unbekannter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. An dem Pkw sowie an einem Geländer und Betonsockel entstand erheblicher Schaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Peugeot-Fahrerin am Donnerstagnachmittag aus Warberg kommend in Richtung Kißleberfeld unterwegs. In einer Rechtskurve verlor die 43-Jährige auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Straße ab. Dabei geriet sie auf einen Grünstreifen. Der kollidierte mit einem dort befindlichen Betonsockel und einem Geländer und kam nach mehrmaligem Drehen auf einem Feldweg zum Stehen. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Helmstedt gefahren werden. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Betonsockel und das Geländer wurden durch die zuständige Straßenmeisterei abgesichert.

