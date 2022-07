Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Baucontainer aufgebrochen: Unbekannte entwenden Baumaschinen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Nordsteimke, Kreisstraße 111

06.07.22, 17:30 Uhr - 07.07.22, 06:45 Uhr

In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte in einem Baugebiet in Nordsteimke mehrere Baucontainer auf und entwendeten diverse Maschinen. Offensichtlich verschafften sich die Täter zunächst durch das Öffnen eines Bauzaunes Zugang zur Baustelle. Danach öffneten sie gewaltsam die Türen der Baucontainer und entwendeten die darin befindlichen Baumaschinen und Geräte. Die genaue Schadenshöhe ist zurzeit noch nicht bekannt. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auffällige Personen oder Fahrzeuge an der Baustelle beobachtet haben. Hinweise werden bei der Polizeistation in Vorsfelde oder unter der Rufnummer 05363/809700 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell