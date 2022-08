Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 32-Jähriger ruft mehrfach Polizei auf den Plan: Festnahme bei Einbruch auf frischer Tat

Kassel (ots)

Kassel/ Kaufungen:

Ein 32-Jähriger aus Nieste hat in der Nacht von Freitag auf Samstag gleich mehrfach die Kasseler Polizei auf den Plan gerufen. Zunächst hatten Mitarbeiter eines Supermarktes in der Leipziger Straße in Kassel den Mann gegen 22 Uhr beim Diebstahl einer Flasche Wodka und weiterer Getränke ertappt. Da der Ladendieb keinen Ausweis dabeihatte, stellte die hinzugerufene Polizeistreife die Personalien des Mannes fest. Nach der schriftlichen Vernehmung vor Ort wurde der Tatverdächtige entlassen. Eine knappe Stunde später klaute er eine Flasche eines Biermixgetränks an einer Tankstelle im Stadtteil Bettenhausen, woraufhin erneut die Polizei gerufen wurde. Bei Eintreffen der Streife saß der 32-Jährige mit dem Diebesgut in der Hand an der gegenüberliegenden Straßenbahnhaltestelle und hatte die Flasche bereits zur Hälfte geleert. Die Polizisten nahmen die Anzeige wegen Ladendiebstahls auf und erteilten dem Mann einen Platzverweis. Diesem kam er auch nach, rief aber gegen Mitternacht wieder die Polizei auf den Plan, als Zeugen einen aktuellen Einbruch in einen Imbiss in Kaufungen meldeten. Die hinzugeeilten Streifen konnten den 32-Jährigen, der zuvor eine Scheibe des Lokals eingeschlagen hatte, noch im Imbiss festnehmen. Auch in diesem Fall hatte es der Mann, der mittlerweile erheblich alkoholisiert war, auf Getränke abgesehen, die er bereits zum Abtransport bereitgestellt hatte. Der 32-Jährige musste die Beamten zur Ausnüchterung seines Alkoholrauschs und zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam begleiten. Gegen ihn wird nun wegen zweifachen Ladendiebstahls und wegen des Einbruchs ermittelt.

