POL-OH: Motorradunfall auf der B 276 - Kradfahrer schwer verletzt

Fulda (ots) - Auffahrunfall in Fulda Am Mittwoch, dem 15.06.2022, kam es gegen 13:30 Uhr in der Von-Schildeck-Straße in Fulda zu einem Auffahrunfall mit hohem Sachschaden. Ein 22-jährige Frau folgte mit ihrem Pkw BMW einem 62-jährigen Fiat-Fahrer. In der Von-Schildeck-Str. musste der Fahrer des Fiats verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte die nachfolgende Fahrerin des BMW zu spät und fuhr dem abbremsenden Fahrzeug ...

