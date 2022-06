Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall und Diebstahl im Bereich der Polizeistation Rotenburg/Fulda

Rotenburg a. d. Fulda (ots)

Wildeck

Am 15.06.2022, um 22.25 Uhr kam es zu einem Wildunfall zwischen Bosserode und Richelsdorf.

Ein 61-jähriger Mann aus Wildeck befuhr mit seinem PKW die K 58 von Bosserode in Richtung Richelsdorf. Kurz vor einer Autobahnunterführung lief ein Reh auf die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug.

Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000,- Euro.

Bebra

In der Zeit 15.06.2022, um 16.30 Uhr bis 16.06.2022, 01.00 Uhr, kam es in Bebra zu einem Diebstahl eines E-Scooters. Ein 55-jähriger Mann aus Bebra hatte seinen schwarzen E-Scooter in Bebra, am Rande des Bahnhofes, neben der Eventlocation "Lokschuppen", in einem Fahrradständer abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter entwendete den E-Scooter, der mit einem Fahrradspiralschloss gesichert war.

Der entwendete E-Scooters hatte einen Wert von etwa 500,- Euro.

Hinweise werden an die Polizei in Rotenburg unter T.: 06623-937-0 erbeten.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell