POL-OH: Betrügerische Anrufe durch falsche EUROPOL-Mitarbeiter

Fulda (ots) - Fulda. Am Dienstagabend (14.06.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in den Tagen zuvor einen Brückenrahmen in der Magdeburger Straße im Bereich der Bahnüberführung mit schwarzer Farbe beschmiert hatten. Die Täter sprühten in Laufrichtung Innenstadt ein Hakenkreuz auf den Beton. Es entstand 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter ...

mehr