Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto zerkratzt - Bestuhlung gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Auto zerkratzt

Rotenburg a.d. Fulda. Einen blauen Opel Speedster zerkratzten Unbekannte in der Zeit von Sonntagmittag (12.06.) bis Dienstag (14.06.). Zur Tatzeit stand das Auto in der Neustadtstraße auf einem Parkplatz unterhalb einer Brücke. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bestuhlung gestohlen

Niederaula. In der Nacht zu Dienstag (14.06.) entwendeten Unbekannte die Außenbestuhlung einer Bäckerei in der Hersfelder Straße. Der Tisch sowie die vier hinzugehörigen Stühle haben einen Gesamtwert von circa 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

