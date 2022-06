Hersfeld-Rotenburg (ots) - Einbruch in Kiosk Bad Hersfeld. In den Kiosk eines Schwimmbads in der Straße "Am Schwimmbad" brachen Unbekannte in der Nacht zu Montag (13.06.) ein. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, aus denen sie anschließend mehrere Getränke entwendeten und teilweise auch dort konsumierten. Das Diebesgut hat nach ersten vorläufigen Schätzungen einen Wert von circa ...

