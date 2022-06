Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Vereinsheim - Versuchter Einbruch in Freibad - Baucontainer aufgebrochen - Diebstahl auf Baustelle - Einbruch in Vereinsheim - Sexuelle Belästigung - Rollerdiebstahl

Fulda (ots)

Einbruch in Vereinsheim

Fulda. Unbekannte brachen zwischen Samstagmittag (11.06.) und Montagmorgen (13.06.) in ein Vereinsheim im Gallasiniring ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Bargeld und hinterließen circa 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Freibad

Petersberg. Der Kassenraum eines Freibads in der Brüder-Grimm-Straße war in der Nacht auf Montag (13.06.) Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter versuchten erfolglos eine Tür aufzubrechen und verursachten 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baucontainer aufgebrochen

Eichenzell. Zwischen Samstagmittag (11.06.) und Montagmorgen (13.06.) stahlen Unbekannte von einer Baustelle im Bereich des ehemaligen Parkplatzes Steinborntal auf der A 7 aus einem Baustellencontainer eine Auspressmaschine der Marke Hilti. Die Maschine hat einen Wert von 600 Euro. Es entstand etwa 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl auf Baustelle

Hofbieber. Von einer Baustelle auf einem Feldweg zwischen Schackau und Elters stahlen Unbekannte zwischen Freitagmittag (10.06.) und Montagmorgen (13.06.) eine gelbe Rüttelplatte im Wert von 15.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Petersberg. Unbekannte schlugen zwischen Sonntagabend (12.06.) und Montagmorgen (13.06.) das Fenster eines Vereinsheims im Weiherweg ein. Die Täter stahlen Getränkeflaschen im Wert von circa 20 Euro und hinterließen 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sexuelle Belästigung

Fulda. Am Montagmittag (13.06.), gegen 11 Uhr, kam es in der Straße "Am Rosengarten" zu einer sexuellen Belästigung. Nach derzeitigen Erkenntnissen griff ein Radfahrer einer Joggerin im Vorbeifahren an ihr Gesäß. Die Joggerin beschreibt den männlichen Täter folgendermaßen: Er war circa 50 Jahre alt, hatte schwarz-grau meliertes Haar zum Zopf gebunden und fuhr ein Fahrrad mit einer blauen Satteltasche. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollerdiebstahl

Fulda. In der Nacht auf Montag (13.06.) stahlen Unbekannte einen blauen Roller der Marke Piaggio in der Schillerstraße. Das Zweirad im Wert von circa 700 Euro stand auf einem Parkplatz hinter einem Wohnhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell