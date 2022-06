Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Kiosk - Autobatterien gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Kiosk

Bad Hersfeld. In den Kiosk eines Schwimmbads in der Straße "Am Schwimmbad" brachen Unbekannte in der Nacht zu Montag (13.06.) ein. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, aus denen sie anschließend mehrere Getränke entwendeten und teilweise auch dort konsumierten. Das Diebesgut hat nach ersten vorläufigen Schätzungen einen Wert von circa 200 Euro. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autobatterien gestohlen

Kirchheim. Unbekannte entwendeten am Sonntagabend (12.06.), gegen kurz vor 19 Uhr, Autobatterien im mittleren zweistelligen Bereich von einem Firmengelände in der Straße "Am Friedrichsfeld". Durch gewaltsames Öffnen einer Tür gelangten die Täter in ein dortiges Gebäude, aus dem sie das Diebesgut im Gesamtwert von etwa 1.500 Euro entwendeten. Anschließend luden die Langfinger die Batterien nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen in einen schwarzen Transporter ein und fuhren unerkannt in unbekannte Richtung davon. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

