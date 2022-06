Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen gestohlen - Diebstahl aus Auto

Vogelsbergkreis (ots)

Kennzeichen gestohlen

Homberg (Ohm). Das vordere amtliche Kennzeichen MTK-R 7793 eines schwarzen VW Golf entwendeten Unbekannte in der Zeit von Samstagabend (11.06.) bis Montagmorgen (13.06.). Zur Tatzeit stand der Pkw im öffentlichen Verkehrsraum in der Goethestraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Auto

Alsfeld. Am Mittwochabend (25.05.), zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr, entwendeten Unbekannte eine Geldbörse samt Inhalt aus einem weißen Hyundai i30. Die genaue Höhe des Diebesguts ist derzeit noch unklar. Zur Tatzeit stand das Auto auf dem Parkplatz eines Sportplatzes in der Straße "Zur Schwalmau" im Ortsteil Eudorf. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell