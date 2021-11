Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Flughafen Weeze

Kleve - Weeze - Osnabrück - Freiburg (ots)

Am Morgen des 24.11.2021 wollte ein 49 - jähriger Kroate über den Flughafen Weeze nach Zagreb ausreisen. Bei der polizeilichen Überprüfung stellte die Bundespolizei fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Osnabrück mit Haftbefehl gesucht wurde. Zuvor hatte ihn das Amtsgericht Papenburg wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr verurteilt. Durch Zahlung von insgesamt 1664,50 Euro entging er einer Ersatzfreiheitsstrafe von 35 Tagen.

12 Stunden später verhaftete die Bundespolizei eine weitere Person am Flughafen Weeze. Eine 34- jährige Italienerin wurde vor ihrer Abreise nach Palermo polizeilich überprüft. Hierbei wurde bekannt, dass gegen die Reisende ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Freiburg vorliegt. Das Amtsgericht Freiburg hatte sie zuvor wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe von 3600 Euro und 77 Euro Kosten verurteilt. Da sie den Betrag nicht zahlen konnte wurde sie am 25.11.2021 zur Verbüßung von 120 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

