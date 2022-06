POL-OH: Gefährliche Körperverletzung-Einbruch-Einbruch-Einbruch-Diebstahl-Einbruch-Pkw beschädigt-Sachbeschädigung-Mehrere Autokennzeichen gestohlen-Einbruch-Pkw beschädigt-Versuchter Einbruch-Einbruch

Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

Gefährliche Körperverletzung

Fulda. Am Freitagnachmittag (10.06.), gegen 14.55 Uhr, kam es in der Nikolausstraße in Fulda zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen lief eine unbekannte weibliche Person zunächst provokativ durch eine Gruppe jüngerer Mädchen und stieß dabei mehrere Taschen um. Nachdem eine 12-Jährige aus Tann die Unbekannte darauf ansprach, spuckte und schlug die Täterin der Geschädigten ins Gesicht. Ein Zeuge griff ein, woraufhin die unbekannte Täterin flüchtete. Die 12-Jährige wurde leicht verletzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schulgebäude

Petersberg. Eine Schule in der Goerdelerstraße wurde in der Nacht zu Freitag (10.06.) zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter drangen über ein Fenster ins Gebäude ein und durchsuchten mehrere Räume. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand etwa 10.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kindertagesstätte

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht auf Freitag (10.06.) in eine Kindertagesstätte in der Bonifatiusstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf, um ins Gebäude zu gelangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand etwa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Fulda. Zwischen 02. Juni und 10. Juni wurde ein Vereinsheim in der Einhardstraße im Stadtteil Horas zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter schlugen ein Fenster einer Kellertür ein und durchsuchten mehrere Räume. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand etwa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorradtasche gestohlen

Fulda. Auf einem Parkplatz in der Straße "Am Sonnenhang" stahlen Unbekannte am Donnerstag (09.06.), zwischen 9.30 Uhr und 15 Uhr, die Halterung einer Motorradtasche. Das Zubehörteil hatte einen Wert von 150 Euro. Es entstand 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in öffentliches Gebäude

Künzell. Unbekannte brachen am Freitag (10.06.), gegen 23 Uhr, in ein öffentliches Gebäude in der Keuloser Straße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf, um ins Gebäudeinnere zu gelangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw beschädigt

Fulda. Zwischen Dienstagabend (07.06.) und Mittwochmittag (08.06.) beschädigten Unbekannte in der Graf-Spee-Straße die Frontscheibe und die Motorhaube eines roten Mercedes. Es entstand circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an mehreren Pkw

Fulda. In der Elisabethenstraße traten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (12.06.), gegen 2.10 Uhr, Außenspiegel mehrerer Pkw ab. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Autokennzeichen gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen am Samstag (11.06.), zwischen 5 Uhr und 13 Uhr, das hintere amtliche Kennzeichen FD-QG 327 von einem blauen Mercedes. Das Auto stand auf einem Parkplatz in der Adenauerstraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fulda. Unbekannte stahlen zwischen Freitagabend (10.06.) und Samstagmorgen (11.06.) die amtlichen Kennzeichen FD-MN 555 von einem weißen Mercedes. Das Auto stand auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus in der Straße "Hindenburg". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Eiterfeld. In der Straße "Zum Tannenwald" stahlen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (12.06.) das hintere amtliche Kennzeichen FD-C 1112 von einem schwarzen Audi. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Eiterfeld. Unbekannte stahlen zwischen Samstagabend (11.06.) und Sonntagmittag (12.06.) die amtlichen Kennzeichen FD-GJ 300 von einem schwarzen BMW. Das Auto stand auf einem Parkplatz am Sportplatz in der Straße "Zum Tannenweg". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Eichenzell. Die beiden amtlichen Kennzeichen FD-BA 126 wurden in der Nacht zu Sonntag (12.06.) von einem silbernen Opel gestohlen. Das Auto stand auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus in der Rochusstraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Flieden. Eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Alte Straße" wurde am Samstag (11.06.) zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter hebelten die Haustür und daraufhin die Wohnungstür auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Bargeld im Wert von circa 4.000 Euro und hinterließen 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw beschädigt

Fulda. In der Rangstraße wurde zwischen Freitagmittag (10.06.) und Sonntagmittag (12.06.) die Heckscheibe eines blauen VW Lupo eingeschlagen. Es entstand 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Fulda. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Samstag (12.06.), gegen 2.20 Uhr, in ein Juweliergeschäft in der Heinrichstraße einzubrechen. Die Glasschiebetür hielt stand, die Hebelversuche verursachten jedoch 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch auf Firmengelände

Hosenfeld. Unbekannte begaben sich in der Nacht zu Sonntag (13.06.) auf ein Firmengelände in der Frankfurter Straße und suchten im Lagerbereich nach Diebesgut - nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Erfolg. Es entstand circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell