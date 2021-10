Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vollsperrung der Göttschieder Straße

Idar-Oberstein (ots)

Seit Montag, 11.10.2021, ist die Göttschieder Straße in 55743 Idar-Oberstein, von der Polizeidienststelle bis zur Einmündung Dr.-Ottmar-Kohler-Straße, wegen Fahrbahnsanierungen in beide Richtungen gesperrt. Im Laufe des Tages konnte festgestellt werden, dass etliche Verkehrssteilnehmer das Verkehrsschild "Durchfahrt verboten" missachten und die Straße trotz der Vollsperrung passieren. Aufgrund der Feststellungen wurden verstärkt Verkehrskontrollen in diesem Bereich durchgeführt und insgesamt 36 Verwarnungen ausgestellt. In den kommenden Tagen werden vermehrt Verkehrskontrollen in diesem Bereich durchgeführt. Die Straßensperrung bleibt bis zum 17.10.2021 bestehen. Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell