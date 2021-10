Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen für Unfallflucht gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am heutigen Morgen, 13.10.2021, kam es um 04:56 Uhr an der Einmündung Erzbergerstraße/Industriestraße zu einem Unfall mit einem Mast. Ein Fahrzeug kollidierte mit dem Mast und riss diesen samt Betonfuß aus der Verankerung. Der Mast blieb liegen, anschließend entfernte sich das Fahrzeug von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

