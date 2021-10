Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfallflucht auf der Ammerstraße - Polizei sucht Hinweisgeber

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1098

Sonntag (10.10.2021) ist es in der Nacht zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Ammerstraße in Dortmund-Nette gekommen. Die Polizei sucht nun nach Hinweisgebern - insbesondere nach einem mutmaßlichen Zeugen, der dem flüchtenden Autofahrer hinterherrief.

Ersten Ermittlungen zufolge war ein derzeit unbekannter heller Pkw mit einem noch unbekannten Fahrer um 4.46 Uhr in den geparkten Audi A 6 einer 62-jährigen Dortmunderin geprallt. Laut Zeugenaussagen entfernte sich der augenscheinliche Unfallverursacher. Ein möglicher Zeuge hatte dem flüchtenden Wagen noch etwas hinterhergerufen - die Polizei sucht diesen Mann sowie weitere Hinweisgeber und den Unfallverursacher.

Haben Sie zur Tatzeit in Tatortnähe Verdächtiges beobachtet oder haben Sie ein beschädigtes, helles Fahrzeug gesehen, was in den Verkehrsunfall verwickelt gewesen sein könnte? Bitte melden Sie sich telefonisch bei der Polizeiwache in Dortmund-Mengede unter: 0231-132-2721.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell