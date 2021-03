Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann mit Haftbefehl zur Auslieferung festgenommen

Duisburg (ots)

Im Duisburger Hauptbahnhof wurde durch die Bundespolizei am Donnerstagabend (25. März), um 18.35 Uhr, ein Mann (37) festgenommen, nach dem mit einem internationalen Haftbefehl gesucht wurde. Am Folgetag wurde er dem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss an eine Justizvollzugsanstalt übergeben. In den nächsten Tagen wird er an sein Heimatland Kroatien überstellt.

Bei der Überprüfung des 37-jährigen Kroaten stellten die Beamten der Bundespolizei fest, dass dieser Mann per Haftbefehl, zwecks Auslieferung an Kroatien, gesucht wird. Wegen einer fahrlässigen Tötung, soll er sich nun vor dem kroatischen Gericht verantworten.

Die Beamten nahmen den Mann fest, brachten ihn auf die Dienststelle und eröffneten ihm den Haftbefehl. Er wurde zunächst an das Gewahrsam des Polizeipräsidiums Duisburg übergeben, am nächsten Tag einem Haftrichter vorgeführt und bis zu seiner Auslieferung in eine Justizvollzugsanstalt untergebracht.

