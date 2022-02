Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Unfallfluchten, Alkoholfahrten, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Fellbach - Fußgänger angefahren und weitergefahren Am Samstag gegen 12:20 Uhr musste eine Personengruppe in Fellbach in der Cannstatter Straße vom Gehweg auf die Fahrbahn wechseln, da auf dem Marktplatz der Wochenmarkt stattfand und der Gehweg dadurch versperrt war. Ein PKW-Fahrer mit seinem Smart wollte an der Fußgängergruppe vorbeifahren, streifte jedoch einen der Fußgänger mit seinem rechten Außenspiegel. Im Anschluss hielt der Autofahrer an, richtete seinen eingeklappten Außenspiegel, rief etwas Unverständliches in Richtung der Fußgänger und fuhr im Folgenden einfach davon. Der Fußgänger wurde bei dem Vorgang leicht verletzt und musste ärztlich verfolgt werden. Da andere Passanten die Autonummer notierten, muss der Fahrer jetzt mit einer Anzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle rechnen.

Weinstadt - Auf Straße eingefahren und dabei nicht aufgepasst Am Samstag gegen 11:35 Uhr wollte ein 85 Jahre alter Fahrer eines Daimlers in der Ostendstraße rückwärts von seinem Grundstück auf die Straße einfahren. Hierbei übersah er den Toyota eines 49 Jahre alten Mannes, der gerade die Ostendstraße befuhr und kollidierte mit diesem. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1200 Euro.

Waiblingen - Von Kind angefahren

Am Samstag gegen 15:20 Uhr befuhr in Waiblingen ein 7 Jahre altes Kind einen Feldweg neben der Schmidener Straße mit seinem Fahrrad. Aus Unachtsamkeit fuhr das Kind gegen eine Fußgängerin. Diese wollte den Zusammenstoß noch verhindern, indem sie auswich, konnte letztendlich die Kollision aber nicht verhindern. Bei dem Zusammenstoß stürzte die 73jährige Dame und verletzte sich schwer. Sachschaden entstand nicht.

Backnang - Betrunken Unfall gebaut

Am Samstag gegen 03:11 Uhr konnte ein Passant in der Aspacher Straße in Backnang beobachten, wie ein 24 Jahre alter Mann mit seinem BMW beim Ausfahren aus einem Parkplatz ein geparktes Fahrzeug beschädigte und danach einfach davonfuhr. Die alarmierte Polizei stellte dann das Fahrzeug fest, wie es unweit des Polizeireviers über einen Kreisverkehr fuhr und hierbei ein Verkehrszeichen und eine Straßenlaterne beschädigte. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann erheblich alkoholisiert war. Bei dem Unfall wurde zudem noch seine 23 Jahre alte Mitfahrerin leicht verletzt.

Korb - Betrunken Unfall gebaut 2

Am Sonntagmorgen gegen 04:10 Uhr befuhr ein 46 Jahre alter Fahrer eines Mercedes in Schlangenlinien die B14 in Richtung Backnang, wie durch andere Verkehrsteilnehmer der Polizei mitgeteilt wurde. Auf Höhe des Parkplatzes "Korber Kopf" fuhr er plötzlich nach links und kollidierte mit der dortigen Mittelleitplanke. Die alarmierte Polizei konnte das Unfallfahrzeug im Bereich Schwaikheim feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Unfallflüchtige deutlich alkoholisiert war. Dies bestätigte auch die durchgeführte Alkoholüberprüfung. Der Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sieht nun einer Anzeige entgegen.

Fellbach - Vandalen unterwegs -Zeugenaufruf In der Zeit von Samstag 15:00 Uhr bis Sonntagmorgen 08:30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Vandalen in Fellbach-Schmiden in der Hofäckerstraße an der Fassade der 1-2-3-Sporthalle fünf Dekorplatten, indem sie diese von Fassade traten. Hierbei wurden die Platten komplett zerstört. Es entstand hierbei ein Schaden von ca. 5000 Euro. Die Polizei in Fellbach bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0711/5772-0 zu melden.

