POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 19.02.2022, 11:00 Uhr

Schwäbisch Hall: Einsätze aufgrund Unwetter

Am Freitagabend und in der Nacht rückten Feuerwehr und Polizei zu insgesamt 10 witterungsbedingten Einsätzen aus. Meist mussten umgefallene Bäume von der Fahrbahn entfernt werden. Auch zwei Dixi-Toiletten wurden auf Fahrbahnen geweht. Ein parkender Pkw wurde durch einen umgefallenen Baustellenzaun beschädigt.

Crailsheim: Alleinbeteiligter Unfall mit fünf Verletzten

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:55 Uhr kam auf der K2654 zwischen Goldbach und Waldtann ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer ohne erkennbare Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte. Der Fahrer selber sowie zwei Insassen wurden schwer, zwei weitere Insassen leicht verletzt.

Wallhausen: Auffahrunfall mit Sachschaden

Bereits am Freitagmorgen gegen 10:15 Uhr befuhr eine 57-jährige Audi-Fahrerin die Blaufelder Straße in Richtung Rot am See. Sie bemerkte zu spät, dass ein vor ihr fahrender, 48-jähriger Sprinter-Fahrer anhielt und fuhr hinten auf. Beim Unfall wurde niemand verletzt, jedoch entstand Schaden von insgesamt ca. 9000 Euro.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Am Freitagnachmittag gegen 14:35 Uhr befuhr ein 21-jähriger Citroen-Fahrer die Gaildorfer Straße. Aufgrund kurzer Unaufmerksamkeit fuhr er auf den, verkehrsbedingt wartenden, Citroen eines 51-Jährigen auf. Es wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 6000 Euro geschätzt.

