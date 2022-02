Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand 19.02.2022, 11:00 Uhr

Aalen (ots)

Ostalbkreis: Einsätze aufgrund Unwetter

Am Freitagabend und in der Nacht rückten Feuerwehr und Polizei im Ostalbkreis zu insgesamt 14 witterungsbedingten Einsätzen aus. Meist wurden umgestürzte Bäume von der Fahrbahn geräumt. In Gschwend viel ein Baum auf einen fahrenden Pkw, der Fahrer blieb unverletzt. Ein Zelt wurde durch die Feuerwehr gesichert. Ein Pkw in Aalen wurde durch einen verwehten Mülleimer beschädigt und in Schwäbisch Gmünd ein Anhänger umgeworfen. Verletzt wurde niemand.

Ellwangen: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Am Freitag, 18.02.2022 zwischen 10:00 und 15:30 Uhr wurde im Parkhaus der St.-Anna-Virngrundklinik in der Dalkinger Straße 28 ein Fahrzeug beschädigt. Das beschädigte Mercedes E-Klasse Kabrio parkte auf dem obersten Parkdeck und wurde an der hinteren Stoßstange, vermutlich beim Parken, beschädigt. Der Schaden belief sich auf ca. 2000 Euro. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961 9300 zu melden.

Ellwangen: Unfall beim Überholen

Am Freitagnachmittag gegen 14:57 Uhr wollte eine 74-jährige VW-Fahrerin von der L1060, von Zöbingen kommend in Richtung Röhringen an der Abzweigung Elberschwende links abbiegen. Hierzu blinkte sie und bremste bis zum Stillstand. Als kein Gegenverkehr mehr kam, fuhr sie an, wurde jedoch von hinten von einem unbekannten Pkw überholt. Sie stoppte abrupt und versuchte hiernach erneut Abzubiegen. Ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer überholte jedoch ebenfalls verbotswidrig und kollidierte mit dem abbiegenden VW. Dieser wurde auf die rechte Seite gekippt und schleuderte eine Böschung hinunter. Stand jetzt blieben beide Fahrzeugführer unverletzt, der Schaden belief sich auf ca. 45.000 Euro.

Leinzell: Fahrradunfall mit Schwerverletztem

Am Freitagnachmittag gegen 16:20 Uhr befuhr ein 71-Jähriger mit seinem Fahrrad die Straße Götzenacker in Leinzell. Hierbei stürzte er alleinbeteiligt und verletzte sich dabei schwer, sodass er ins Klinikum verbracht werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell