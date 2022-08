POL-KS: Unbekannte sprühen Hakenkreuz auf Forstbachweg: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Vellmar (Landkreis Kassel): Heute Morgen ist bei Bauarbeiten in der Straße "Ziegenbockwiese" in Vellmar-Frommershausen eine etwa 250 kg schwere Bombe im Erdreich gefunden worden. Die Bombe soll noch am heutigen Nachmittag am Fundort durch Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes entschärft werden. ...

mehr