Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Radmuttern gelockert

Ruschberg (ots)

In der Nacht vom 01.05.2022 auf den 02.05.2022, zwischen 21:45-06:00 Uhr ereignete sich ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Auf dem Parkplatz der Firma PKF in Ruschberg wurden an einen geparkten Audi die Radmuttern eines Reifen gelockert. Als der Fahrer sich am nächsten Morgen auf den Heimweg machte löste sich auf der Fahrt der linke Vorderreifen von der Radaufhängung und es kam zu einem Sachschaden an dem Fahrzeug. Die Polizei bittet um Hinweise auf den/die bisher unbekannten Täter.

