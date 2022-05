POL-PDTR: Die Bezirksbeamtinnen und -beamten der Polizeiinspektion Schweich stellen sich vor

Schönberg (ots) - In der Nacht vom 30.04. auf den 01.05.2022 beschädigten bisher unbekannte Täter mehrere Gartenstühle und einen Gartentisch. Die Stühle und der Tisch wurden von den Tätern aus einem Gartengrundstück in der Straße "Am Brunnen" entfernt und im Anschluss im näheren Umfeld des Gartens beschädigt zurückgelassen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Zur Aufklärung der vorliegenden Straftat bittet ...

