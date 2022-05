Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruchsdiebstahl mit Sachbeschädigung

Bäsch (ots)

In der Nacht vom 30.04.2022 auf den 01.05.2022, kam es in dem Zeitraum von ca. 20:00 Uhr bis ca. 11:00 Uhr in der Ortslage Bäsch im Bereich der Straße "Höhenstraße" / "Holzgraben" zu einem versuchten Einbruch in die Garage eines anliegenden Wohnhauses. Hierbei verschaffte(n) der/die unbekannte(n) Täter sich Zutritt zu der Garage des Anwesens, in dem er/sie zunächst eine Plastikplane des nebenliegenden Rohbaus zerschnitt(en), hierüber in dieses einstiegen und anschließend ein gekipptes Fenster zu der Garage hin aufdrückte(n), um hineinzugelangen. Aus der Garage wurde nichts entwendet. Der in der Garage geparkte Pkw wurde jedoch, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, an allen vier Reifen beschädigt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Ortslage Bäsch gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Morbach (06533/93740).

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell