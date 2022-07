POL-BO: Raub in Herne-Mitte: Polizei fahndet nach einem Mann

Witten (ots) - In Witten ereignete sich am Donnerstag, 6. Juli, gegen 19.15 Uhr ein Alleinunfall. Ein 23-jähriger Wittener fuhr mit seinem Fahrrad auf der Kreisstraße in Richtung Menglinghauser Straße. In Höhe der Hausnummer 48 verlor er die Kontrolle über sein Pedelec. Er kam zu Fall und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären ...

