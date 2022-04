Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Schulgebäude

Mainz-Bretzenheim (ots)

Zwei aufgebrochene Garagen stellte der Hausmeister einer Mainzer Schule am gestrigen Tag zu seinem Dienstbeginn fest. Zwischen vergangenem Dienstagvormittag und dem gestrigen Mittwochmorgen begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Gelände einer Schule im Küferweg in Mainz-Bretzenheim und verschafften sich Zugang zu zwei Garagen. Aus diesen wurden Gerätschaften und Werkzeuge in einem niedrigen fünfstelligen Wert entwendet. Die Kriminalpolizei in Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

