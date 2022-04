Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Gemeinsame Kontrollen zur Steigerung der Radfahr- und Fußgängersicherheit mit dem Verkehrsüberwachungsamt







Mainz (ots)

In Rahmen einer gemeinsamen Fahrradstreife des Verkehrsüberwachungsamtes der Stadt Mainz und der Polizei Mainz fanden gestern und heute mehrere Kontrollen statt. An erkannten Stellen der Radroute in der Oberstadt, an welchen es regelmäßig zu Fehlverhalten kommt wurden die bestehende Regelungen überwacht. In der seit einigen Monaten eingerichteten Fahrradstraße im Ebersheimer Weg wurden motorisierte Verkehrsteilnehmer auf ihre berechtigten Interessen zum Befahren dieses Schutzbereiches überprüft. Von 73 kontrollierten Personen in ca. 2,5 Stunden, konnten 29 kein berechtigtes Interesse vorweisen. Auffällig war hier, dass es sich zumeist um Anwohner angrenzender Gebiete handelte, welche über ausreichend Ortskenntnis verfügen um alternative Routen zu befahren. In der Ritterstraße, an der Einmündung zur Straße Am Fort Elisabeth wurde die Beachtung eines Stoppschildes überwacht. In der wenig befahrenen Straße kam es in ca. 90 Minuten zu 18 Verstoßen. Das Stoppschild ist hier sogar zusätzlich mit einem Hinweis auf querende Radfahrende ergänzt. In der Fußgängerzone Ludwigstraße wurden zu guter Letzt noch motorisierte Verkehrsteilnehmer auf ihre Berechtigung zum Befahren dieses Bereiches kontrolliert. In 30 Minuten waren dies sechs Kfz-Führer.

Die gemeinsamen Kontrollen sollen die Radfahrsicherheit in der Stadt Mainz trotz der unterschiedlichen aber sich ergänzenden Zuständigkeiten der Stadt Mainz und der Polizei Mainz auf einem hohen Niveau weiterhin steigern.

