Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Verkehrsunfallflucht

Hopsten (ots)

Am Samstagmorgen (09.10.2021) wurde auf dem Lidl-Parkplatz ein schwarzer VW Tiguan im Bereich des vorderen Stoßfängers angefahren und beschädigt. Der Fahrer des VW Tiguan hatte sein Fahrzeug um 06.20 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt und war in die dortige Bäckerei gegangen. Als er nach 10 Minuten wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er die Beschädigung fest. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell