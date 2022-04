Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus

Budenheim (ots)

Durchwühlte Schränke und Schubladen fanden die Bewohner eines Einfamilienhauses in Budenheim am gestrigen Dienstag vor, als sie von einer Urlaubsreise zurückkehrten. Noch unbekannte Täter verschafften sich zwischen vergangenem Samstagmorgen und dem gestrigen Dienstagabend über eine Markise Zugang zu einem Fenster des Reihenendhauses in der Straße Im Gehren. Nachdem sie in das Haus gelangt waren, suchten sie große Teile des Innenraums nach Wertgegenständen ab und entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand Bargeld. Die Kriminalpolizei in Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in dem genannten Zeitraum verdächtige Feststellungen im Bereich der Straße Im Gehren in Budenheim gemacht? Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

